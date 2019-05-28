شاهد .. حازم امام يتحدث عن مشروع الاكاديميات

تحدث حازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن مشروع الاكاديميات التابعة لاتحاد الكرة واسلوب العمل الخاص بها. الخاص بها. وقال الثعلب الصغير في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، ان اتحاد الكرة اشترط لعمل اي اكاديمية ان تكون مشهرة من جانب الجبلاية ولكي تحقق ذلك لابد من توافر بعض الشروط.

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