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شايفر مديرًا فنيًا لبني ياس الإماراتي في الموسم الجديد

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انهي نادي بني ياس الإماراتي اتفاقه مع المدرب الألماني وينفريد شايفر ليقود الفريق في الموسم المقبل من دوري الخليج العربي.

ويعود المدرب الألماني إلي الدوري الإماراتي الذي سبق أن قاد فيه من قبل فريقي شباب الأهلي عام 2005،

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والعين في عام2007.

وجاء الاتفاق مع المدرب بعد رحيل المدرب للكرواتي كرونسلاف جوريتش عن قيادة الفريق بعد أن أنهي الموسم في المركز السادس برصيد 40نقطة.

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