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"ياظالم لك يوم".. رؤوف خليف يثير الجدل بعد إيقاف جريشة وسقوط الأهلي

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اعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا مساء اليوم عن إيقاف الحكم الدولي المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر بعد الأخطاء التي ارتكبها خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي.

وأثار قرار الكاف بإيقاف جريشة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين

أبرزوا تعليقات المعلق التونسي رؤوف خليف علي مباراة الوداد والترجي والذي اطلق فيها تعليقه الشهير "يا ظالم لك يوم" معبرا عن اعتراضه علي قرارات حكم المباراة.

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وكان خليف قد أطلق نفس التعليق خلال مباراة ذهاب دوري الأبطال

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بالموسم الماضي بين الأهلي والترجي احتجاجاً علي قرار الحكم الجزائري مهدي عبيد باحتساب ركلة جزاء ثانية للأهلي في اللقاء الذي انتهي بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف، قبل أن تنقلب الأمور في لقاء العودة ويفوز الترجي بثلاثية نظيفة.

وواصل الأهلي تراجعه أفريقيا خلال الموسم الجاري بعد أن ودع منافسات دوري الأبطال مبكرا عقب سقوطه المدوي أمام صنداونز الجنوب أفريقي بخماسية.

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