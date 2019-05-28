اعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا مساء اليوم عن إيقاف الحكم الدولي المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر بعد الأخطاء التي ارتكبها خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي.
وأثار قرار الكاف بإيقاف جريشة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذينأبرزوا تعليقات المعلق التونسي رؤوف خليف علي مباراة الوداد والترجي والذي اطلق فيها تعليقه الشهير "يا ظالم لك يوم" معبرا عن اعتراضه علي قرارات حكم المباراة.
وكان خليف قد أطلق نفس التعليق خلال مباراة ذهاب دوري الأبطال
وواصل الأهلي تراجعه أفريقيا خلال الموسم الجاري بعد أن ودع منافسات دوري الأبطال مبكرا عقب سقوطه المدوي أمام صنداونز الجنوب أفريقي بخماسية.
كانت هذه تفاصيل خبر "ياظالم لك يوم".. رؤوف خليف يثير الجدل بعد إيقاف جريشة وسقوط الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.