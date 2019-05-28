أقيم عرض الرو الخاص بالمصارعة الحرة فجر اليوم الثلاثاء، والتي تشهد كل أسبوع عرضًا جديدًا بدأ العرض بدخول بروك ليسنر وسيت رولينز وكوفي كنجستون ومطلبتهم لتحديد من سواف يواجه علي بطولة العالم وصرف عقد موني إن ذا بنك. يواجه علي بطولة العالم وصرف عقد موني إن ذا بنك. وتستعرض لكم بوابة الوفد أبرز نتائج العرض. نجح شين مكمان في هزيمة لانس أناوي، كما استطاع فريق بيكي لينش ونكي كروس أن يهزم- فريق بيتون رويس وبيلي كاي، النزال الثالث ريكوشيت -يهزم- سيزاريو النزال الرابع بارون كوربين -يهزم- برون سترومان وذا ميز وبوبي لاشلي سيث رولينز -يهزم- سامي زيــــن. شاهد الفيديو..

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. تعرف على نتائج عرض الرو للمصارعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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