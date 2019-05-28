رسميًا.. نهضة بركان يحتج على حكم مباراته أمام الزمالك في نهائي الكونفيدرالية

تقدم نادي نهضة بركان المغربي بشكوي رسمية للكاف ضد حكم مباراته إمام الزمالك في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
وأصدر نهضة البركان بيانًا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن قدم مذكرة احتجاج بالاتحاد الإفريقي "كاف"، بسبب الأداء الكارثي الذيقدمه تسيمبا بإملاك حكم نهائي الكونفيدرالية.
وجاء في البيان أن الحكم الأثيوبي تعمد استخدام تقنية الفيديو لنادي الزمالك بينما تغاضي عن بعض القرارت لنهضة البركان.
وشدد نهضة بركان أن محمود جنش حارس
يذكر أن الزمالك توج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان بركلات الترجيح وذلك بعدما فاز الفريق المغربي بهدف في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز الزمالك بنفس النتيجة في مباراة الإياب.
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