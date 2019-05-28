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مالاوي تفوز على نامبيبا في كأس كوسافا للأمم

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نجح منتخب مالاوي في تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب نامبيا بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما اليوم

علي ملعب ملعب كينج زويليثيني ضمن الجولة الأول من التصفيات كأس كوسافا للأمم
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2019.

 

وبتلك النتيجة يرفع منتخب مالاوي رصيده إلى النقطة السادسة يحتل بها صدارة المجموعة الثانية بينما تجمد رصيد منتخب نامبيا عند النقطة الثالث يحتل بيها المركز الثاني.

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