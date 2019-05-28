رياضة | موعد عودة فرجاني ساسي للمباريات مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد عودة فرجاني ساسي للمباريات مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إلى الملاعب بعد 3 أسابيع بشكل نهائي.

ويخضع فرجاني لبرنامج تأهيل حاليًا بعد الجراحة الناجحة التي خضع لها في تونس عقب إصابته مع الزمالك.

وكان فرجاني قد تعرض للإصابة في مباراة حسنية أغادير المغربي بإياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الافريقية ومن وقتها لم يشارك في أي مباراة مع الفريق.

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ويؤدي اللاعب تدريبات تأهيلية في الوقت الحالي لتجهيزه للمشاركة مع المنتخب التونسي في بطولة أمم افريقيا 2019.

وحرص فرجاني على حضور مباراة نهضة بركان المغربي بالأمس ودعم ومساندة الفريق الأبيض وسط الشعبية الكبيرة له داخل الفريق.