رياضة | باوك اليوناني يستقر على رحيل وردة بسبب أزماته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باوك اليوناني يستقر على رحيل وردة بسبب أزماته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي باوك اليوناني، على الاستغناء عن المصري عمرو وردة، والمعار لصفوف أتروميتوس اثينا، نهاية الموسم الجاري.

وانتقل وردة لصفوف نادي أتروميتوس، بالانتقالات الشتوبة الماضية بعد أزمة مع مدربه الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق باوك، والذي استبعده من أغلب مباريات الموسم.

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وقالت شبكة " pagenews" اليونانية، إن لوشيسكو قرر ألا يعتمد على وردة في الموسم المقبل، وفضل رحيله منعًا للأزمات.

وأضافت الشبكة، أن إدارة باوك ستعرض الدولي المصري للبيع بشكل نهائي هذا الصيف، لتجنب فقدانه مجانًا، حيث ينتهي عقده في صيف عام 2020.