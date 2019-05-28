رياضة | راموس يرد رحيله عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يرد رحيله عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني على شائعات رحيله عن الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشرت مؤخراً شائعات حول رحيل راموس عن ريال مدريد في الصيف بعد اجتماع عقده مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز في الأسابيع الماضية.

ونشر راموس فيديو عبر حسابه على إنستجرام ، وهو يتدرب في المدينة الرياضية لـ ريال مدريد الواقعة في منطقة فالديبيباس استعدادًا للانضمام لمعسكر المنتخب الإسباني ، وأرفق مع الفيديو رسالة: هلا مدريد.

جدير بالذكر أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد صرح في مقابلة صحفية وصول عرض لسيرجيو راموس من الصين ، ولكنه لن يسمح له بالرحيل مجانًا.