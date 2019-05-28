رياضة | أول رد من برشلونة على إقالة فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من برشلونة على إقالة فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت إدارة برشلونة الإسبانى، عن الإقالة الفورية للمدير الفنى للفريق، أرنستو فالفيردى، بعد الأحاديث التى ظهرت طوال الأيام الماضية، من جانب الصحافة الإسبانية.

وأكدت إدارة النادي الكتالونى،أن القرارات بشأن خطط الموسم الجديد، لا تزال داخل إطار المناقشات في مجلس الإدارة.

ويذكر أن فالفيردى أصبحت أيامه معدودة داخل صفوف الفريق، بعد النتائج السيئة الذى مر بها برشلونة من خروج أمام ليفربول بعد الخسارة برباعية وأيضاً خسارة الكأس أمام فالنسيا.