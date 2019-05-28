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رياضة | أول رد من برشلونة على إقالة فالفيردي

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نفت إدارة برشلونة الإسبانى، عن الإقالة الفورية للمدير الفنى للفريق، أرنستو فالفيردى، بعد الأحاديث التى ظهرت طوال الأيام الماضية، من جانب الصحافة الإسبانية.

وأكدت إدارة النادي الكتالونى،أن القرارات بشأن خطط الموسم الجديد، لا تزال داخل إطار المناقشات في مجلس الإدارة.

ويذكر أن فالفيردى أصبحت أيامه معدودة داخل صفوف الفريق، بعد النتائج السيئة الذى مر بها برشلونة من خروج أمام بعد الخسارة برباعية وأيضاً خسارة الكأس أمام فالنسيا.

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