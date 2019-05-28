رياضة | الأرجنتين تتاهل إلى دور الستة عشر ببطولة العالم للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرجنتين تتاهل إلى دور الستة عشر ببطولة العالم للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجز منتخب الأرجنتين مقعدا له في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، المقامة حاليا في بولندا، إثر فوزه على نظيره البرتغالي بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية للمونديال.

وأحرز ثنائية التانجو الأرجنتيني كل من، أدولفو جايتش، وناوين بيريز، في الدقيقتين (33، 84) على الترتيب، من عمر المباراة، التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

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وحقق منتخب الأرجنتين انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على جنوب إفريقيا (5-2)، لينفرد بصدارة المجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط، ويبلغ دور الـ 16 الكبار للبطولة.

بينما بقي منتخب البرتغال في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، حصدها عقب فوزه بهدف وحيد على منتخب كوريا الجنوبية، الذي يواجه نظيره الجنوب إفريقي، في وقت لاحق من اليوم أيضا.