رياضة | مهاجم الهلال على رادار لانس الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الهلال على رادار لانس الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس الفرنسي، رغبته في التعاقد بشكل نهائي مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الهلال السعودي.

وذكرت التقارير الصحفية، أن نادي لانس الفرنسي، الذي يلعب ضمن صفوفه بن شرقي على سبيل الإعارة من الهلال، يرغب في التقدم بعرض رسمي للظفر بخدمات الدولي المغربي بشكل نهائي.

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وشارك بن شرقي مع لانس في 11مباراة، نجح خلالها في إحراز أربعة أهداف، بعدما انضم لصفوف النادي الفرنسي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويحتاج الفريق السعودي لتدعيم صفوفه خاصة بعد تذبذب المستوى في مباراته الأخيرة، بخسارة لقب الدوري لصالح النصر، والخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين، الأمر الذي سيصعب الأمور على النادي الفرنسي.