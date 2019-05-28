رياضة | الوداد يخاطب الجبلاية للتحقيق مع جريشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوداد يخاطب الجبلاية للتحقيق مع جريشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا من نادي الوداد المغربي، اليوم يطالب فيه بالتحقيق مع الحكم جهاد جريشة بسبب الأخطاء التي ارتكبها خلال مباراة الوداد والترجي، بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واشتمل الخطاب أن جريشة، لم يكن على المستوي المطلوب بل بالعكس أساء إلى صورة الحكام المصريين الذين يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة العالية في إدارة المباريات الدولية.

وأضاف البيان، "نرجو من الاتحاد المصري إجراء بحث عن الموضوع للتأكد من صحة ما أوردناه ونحن كلنا ثقة بوقوفكم بجانب الحق".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، اليوم عن إيقاف جهاد جريشة 6 أشهر بسبب الأداء الضعيف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي الذي أقيم على ملعب مولاي عبد الله وانتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.