رياضة | ميسي يتمسك بضم هذا الثنائي لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتمسك بضم هذا الثنائي لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي نجم برشلونة وقائد الفريق، طالب إدارة النادى، بالتعاقد مع مدافع أياكس امستردام الهولندى ماتياس دى ليخت ومع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذى أعلن رخيله عن صفوف اتليتكو مدريد بنهاية الموسم.

وجائت طلبات ميسي، بسبب تخوفه من التعاقدات والتجعيمات الذى يسعي زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد التعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعد المستوي السئ الذى ظهر عليه الملكى الموسم السابق.

ومن أبرز مخاوف ميسي هو إمكاتية تعاقد ريال مدريد مع البرازيلي نيمار لاعب برشلونة السابق والذى يعلم إمكانياته ميسي جيداً.