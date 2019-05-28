رياضة | أزارينكا تستهل مشوارها في بطولة رولان جاروس بفوز صعب على أوستابينكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارينكا تستهل مشوارها في بطولة رولان جاروس بفوز صعب على أوستابينكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهلت اللاعبة البيلاروسية، فيكتوريا أزارينكا، مشوارها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 23 مليون يورو، بفوز صعب على اللاتفية يلينا أوستابينكو.

واحتاجت فيكتوريا أزارينكا لساعة واحدة وخمسين دقيقة لكسر مقاومة اللاعبة اللاتفية، والفوز عليها بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (7-6) و(6-4)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء.

وستكون اللاعبة البيلاروسية على موعد، في الدور الثاني، مع اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة أولى، التي فازت بدورها بصعوبة على السلوفاكية آنا شميدلوفا، بصعوبة كبيرة، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (0-6) و(7-6) و(6-1).

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يذكر أن يلينا أوستابينكو توجت بلقب بطلة "رولان غاروس" في العام 2017، بينما خرجت من الدور الأول في الأعوام (2015، 2016، 2018، 2019).

في حين لم يسبق لفيكتوريا أزارينكا أن فازت بلقب هذه البطولة.