رياضة | قائد المنتخب الهولندي السابق يثير الجدل بشأن تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد المنتخب الهولندي السابق يثير الجدل بشأن تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يستبعد المدير الفني للمنتخب الهولندي، رونالد كومان، اليوم الثلاثاء، احتمالية تدريب برشلونة الموسم المقبل، بعد الشائعات حول اقتراب إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق.

قال كومان في مؤتمر صحافي بخصوص إن كان بإمكانه تكذيب ترشيحه لقيادة البرسا: "سيكون هذا سهلاً، لكن لن أفعلها".

ورفض المدرب الإسهاب في الموضوع، مفضلاً الحديث عن نهائي دوري الأمم الذي سيلعب الأسبوع المقبل في البرتغال.

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وصرح كومان: "أعتقد أن هذا المؤتمر الصحافي عن المنتخب، وأرغب في أن يظل هكذا".

يذكر أن مستقبل فالفيردي بات محل شك بعد الإقصاء من دوري الأبطال، وخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأكدت مصادر من النادي، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص مستقبل فالفيردي، وأنه من غير المنتظر أن يكون وشيكاً.