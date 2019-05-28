اونلاين | kora HD لايف مشاهدة تشيلسي وأرسنال bein match نهائي اليوربا ليج FULL HD رابط يوتيوب سريع

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موعد مباره ارسنال ضد تشيلسى فى نهائى الدورى الاوربى ، تفصلنا فقط 48 ساعة على انطلاق أول نهائي انجليزى اوربى عقب تأهل كل من تشيلسى وارسنال الى نهائي الدورى الاوربى 2019، وليفربول وتوتنهام الى نهائى دورى اوربا التي من المقرر إن تقام المباراة السبت القادم ، حيث ستشهد مدينة “باكو” عاصمة أذربيجان المباراه النهائية التى ستجمع مابين المدفعجية وتشيلسى فى دربى انجليزى خالص ، لنتابع معكم الان تحليل خاص لمباراه وموعد المباراه من خلال موقعكم نبأ حصرى.

تحليل مباراه تشيلسى ضد ارسنال فى نهائى الدورى الاوربى

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استطاع إن يتأهل كل من تشيلسى وارسنال الى نهائي الدورى الاوربى هذا العام ليكون نهائي انجليزى خالص فى البطولة المسماه “اليوروباليج” ، حيث استطاع تشيلسى التأهل الى مباراة النهائية على حساب فرانكفورت الالمانى بركلات الترجيح فى مباراه ساخنة جمعت الفريقين فى نصف نهائى الدورى الاوربى ، بينما استطاع ارسنال بإقصاء فالنسيا بنتيجة 7- 3 فى مجموع المبارتين الذهاب والاياب ، الذى توج منذ ايام قليلة بطلا لكاس اسبانيا على حساب برشلونة ، لتكون مباراه تشيلسى وارسنال نهائي انجليزى خالص يجمع الفريقين .

بالجدير بالذكر إن المدير الفنى لنادي ارسنال اوناى ايمرى استطاع التأهل الى مباراه النهائية فى الدورى الاوربى 4 مرات فى مواسم 2013 -2014 ، و2014-2015، و2015 – 2016 مع نادي اشبيلية الاسبانى ، و2018 – و2019 مع نادى ارسنال ليستطع اوناى أيمرى حصد القب 3 مرات مع نادى اشبيلة ليأمل حصد اللقب الرابع له فى البطولة مع نادى ارسنال لتكون مباراة انجليزية ساخنة تجمع الفريقين ، بالجدير بالذكر التقى الفريقين فى 192 مباراه استطاع فيها المدفعجية تحقيق الفوز 74 مباراه ، بينما استطاع تشيلسى تحقيق الفوز فى 61 مباراه ، كما حقق ارسنال الفوز على تشيلسى فى اخر لقاء جمع الفريقين فى الدورى الانجليزى بنتيجة هدفين مقابل لا شى ، لنتابع معكم الان موعد مباراه تشيلسى صد ارسنال .

موعد مباراه تشيلسى ضد ارسنال فى نهائى الدورى الاوربى

يلتقى كل من ارسنال ضد تشيلسى فى نهائى الدورى فى الدورى الاوربى على الملعب الاولمبى فى عاصمة اذيجانبية مساء الاربعاء فى العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، وفى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، تذاع المباراه على قناه بين ان سبورت 1 بتعليق المعلق حفيظ دراجى