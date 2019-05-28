اونلاين | مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر (تغطية مباشرة) Arsenal vs Chelsea

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رابط مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة تشيلسي ضد أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي في يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019، على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

يحل تشيلسي وأرسنال الأربعاء على الملعب الأولمبي في باكو في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، لخوض أول نهائي قاري كبير بين فريقين إنكليزيين منذ 11 عاماً والثالث في تاريخ المسابقات القارية.

وعلى الملعب حيث سبق لهما الفوز على البطل المحلي قره باخ، يلتقي الفريقان قبل أيام من نهائي إنكليزي آخر للمسابقات القارية، وذلك عندما يتنافس ليفربول وتوتنهام هوتسبر مساء السبت على لقب دوري الأبطال.

ونشر الاتحاد الأوروبي للعبة على موقعه الرسمي سلسلة من الاحصاءات والوقائع المتعلقة بمباراة الأربعاء في باكو التي ستكون النهائي الثالث منذ أن حلت "يوروبا ليغ" بدلاً من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2009-2010 بين فريقين من البلد ذاته (الأول عام 2011 حين فاز بورتو البرتغالي على براغا 1-صفر في دبلن، والثاني بعدها بعام حين تغلب أتلتيكو مدريد الإسباني على أتلتيك بلباو 3-صفر في بوخارست).

في ما يأتي أبرز هذا الاحصاءات:

• لم يذق تشيلسي طعم الهزيمة في أي من مبارياته الـ14 الأخيرة في المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية (حقق 11 فوزاً وتعادلين)، في حين يحل أرسنال في باكو بعد خمسة انتصارات متتالية.

• ستكون أهمية المباراة النهائية مضاعفة بالنسبة لأرسنال لأنه، خلافاً لتشيلسي الذي ضمن تأهله إلى دوري الأبطال الموسم المقبل بحلوله ثالثاً في الدوري الممتاز، يحتاج إلى إحراز اللقب من أجل ضمان المشاركة في المسابقة القارية الأهم بعدما اكتفى بالمركز الخامس محلياً.

• ستكون مواجهة الأربعاء بين الغريمين اللندنيين الثانية فقط بينهما على الصعيد القاري، والأولى تعود الى موسم 2003-2004 حين خرج تشيلسي منتصراً من الدور ربع النهائي لدوري الأبطال بتعادله ذهابا بين جماهيره 1-1 ثم فوزه إياباً على الملعب السابق لأرسنال ("هايبوري") 2-1 بفضل هدف سجله واين بريدج قبل ثلاث دقائق على النهاية، مانحاً بطاقة دور الأربعة لفريق كان مدربه حينها الإيطالي كلاوديو رانييري.

• على رغم خسارته آخر نهائي قاري بين فريقين إنكليزيين عام 2008 بركلات الترجيح في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، فسجل تشيلسي القاري ضد الفرق الإنكليزية إيجابي، إذ خسر أربع مرات فقط في 17 مباراة، آخرها ضد يونايتد بالذات حين خسر ذهابا صفر-1 وايابا 1-2 في ربع نهائي دوري الأبطال 2010-2011.

• لم يسبق لأرسنال أن خرج منتصراً من أي مواجهة قارية ضد فريق إنكليزي في ست محاولات (تعادلان و4 هزائم). وانتهت مواجهاته الثلاث الأخيرة بالخسارة: في ملعب ليفربول في اياب ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2007-2008 (2-4)، ثم العام التالي في ذهاب واياب نصف نهائي المسابقة ضد يونايتد (صفر-1 و1-3).

• ستكون مباراة الأربعاء النهائي الثاني لتشلسي في "يوروبا ليغ"، بعد أول في 2013 انتهى بإحرازه اللقب في مشاركته الوحيدة السابقة له في المسابقة بصيغتها الحالية، بتغلبه على بنفيكا البرتغالي 2-1 في أمستردام بهدف في الوقت بدل الضائع للمدافع الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش.

• كان تشلسي أفضل فريق هجومي في المسابقة القارية هذا الموسم بتسجيله 32 هدفا، بفارق خمسة أهداف فقط عن الرقم القياسي الذي سجله بورتو البرتغالي موسم 2010-2011.

• شارك أرسنال في دوري الأبطال لـ19 موسماً متتالياً قبل أن تنتهي السلسلة الموسم الماضي حين خاض غمار "يوروبا ليغ" ووصل الى دورها نصف النهائي قبل الخروج على يد البطل المقبل أتلتيكو مدريد.

• لم يسبق لأرسنال أن بلغ نهائي "يوروبا ليغ"، لكنه خاض نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1999-2000 حين خسر بركلات الترجيح 1-4 أمام غلطة سراي التركي بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي في كوبنهاغن.

خاض تشيلسي سابقاً ثماني مباريات تتويج قارياً وأحرز اللقب خمس مرات:

1. موسم 1970-1971: أحرز كأس الكؤوس الأوروبية بفوزه في مباراة معادة على ريال مدريد الإسباني 2-1 (المباراة الأولى 1-1)

2. 1997-1998: فاز بكأس الكؤوس الأوروبية بفوزه على شتوتغارت الألماني 1-صفر

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3. 1998: أحرز الكأس السوبر الأوروبية بفوزه على ريال مدريد 1-صفر

4. 2007-2008: خسر نهائي دوري الأبطال على يد مواطنه مانشستر يونايتد بركلات الترجيح 5-6 بعد تعادلهما 1-1

5. 2011-2012: فاز بدوري الأبطال بتغلبه على بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 1-1

6. 2012: خسر الكأس السوبر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 3-4

7. 2012-2013: أحرز "يوروبا ليغ" بفوزه على بنفيكا البرتغالي 2-1

8. 2013: خسر الكأس السوبر الأوروبية أمام بايرن ميونيخ بركلات الترجيح 4-5 بعد تعادلهما 2-2

خاض أرسنال سابقاً ست مباريات تتويج قارية وتوج بطلا مرة واحدة:

1. 1979-1980: خسر في نهائي كأس الكؤوس أمام فالنسيا الإسباني بركلات الترجيح 4-5 بعد تعادلهما دون أهداف

2. 1993-1994: فاز بكأس الكؤوس بتغلبه على بارما الإيطالي 1-صفر

3. 1994: خسر الكأس السوبر أمام ميلان الإيطالي (صفر-صفر ذهابا وصفر-2 إيابا)

4. 1994-1995: خسر نهائي كأس الكؤوس أمام سرقسطة الإسباني 1-2

5. 1999-2000: خسر نهائي كأس الاتحاد أمام غلطة سراي التركي بركلات الترجيح 1-4 بعد تعادلهما دون أهداف

6. 2005-2006: خسر نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة الإسباني 1-2

- ساري أكبر مدرب بطل؟

• قاد مدرب أرسنال الحالي الإسباني أوناي إيمري فريقه السابق إشبيلية للفوز بلقب "يوروبا ليغ" لثلاثة مرات متتالية 2014، 2015، 2016.