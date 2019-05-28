انت الان تتابع تفاصيل خبر "الكاف" يوقف حَكماً مصرياً أثارت قراراته جدلاً واسعاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 09:51 مساءً - أوقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الثلاثاء، الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 شهور؛ بسبب أدائه الهزيل وأخطائه التحكيمية، التي وقع فيها خلال ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين ناديي الوداد البيضاوي المغربي وضيفه الترجي الرياضي التونسي.

وأشار الاتحاد القاري للعبة في بيان منشور عبر موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية، إلى أن لجنة الحكام أوقفت الحكم جهاد جريشة بسبب سوء أدائه في نهائي دوري الأبطال، الذي أداره في الـ24 من مايو الجاري.

ويعني هذا القرار استبعاد الحكم الدولي المصري من إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها بلاده، في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخباً.

Advertisements

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، قد شهدت سلسلة من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وهو ما دفع الحكم المصري إلى الاستعانة بـ"تقنية الفيديو"، في أكثر من مناسبة.

وألغى "جريشة" هدفاً للوداد البيضاوي قبل نهاية الشوط الأول، كما رفض احتساب ركلة جزاء ضد لاعب الترجي خليل شمام بعدما لمست الكرة يده داخل منطقة العمليات في الشوط الثاني، وفقاً للرواية المغربية.

كما أشهر جريشة بطاقتين صفراوين في وجه لاعب الوداد إبراهيم النقاش، ليلعب "أصحاب الأرض والجمهور" الشوط الثاني بأكمله بـ10 لاعبين فقط.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله، ليتأجل حسم لقب "الأميرة الأوروبية" إلى موقعة الإياب، التي يحتضنها الملعب الأولمبي برادس، الجمعة المقبل.