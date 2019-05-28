انت الان تتابع تفاصيل خبر ماذا فعل مرتضى منصور بين شوطي النهائي الأفريقي؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 09:51 مساءً - عاد نادي الزمالك المصري إلى منصات التتويج القارية بعد غياب 16 عاماً، عقب فوزه بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب "نهضة بركان" المغربي بركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، إثر نهاية الوقت الأصلي بتفوق "البلانكو" بهدف نظيف، وهي النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب لصالح المنافس.

لكن حدثاً غير مسبوق في تاريخ "الساحرة المستديرة" جرى بين شوطي المباراة النهائية، التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية؛ إذ كشف رئيس الزمالك، مرتضى منصور، في تصريحات تلفازية، أنه نزل إلى غرفة خلع ملابس اللاعبين وطالبهم بعدم الاستماع إلى المدرب السويسري للفريق كريستيان جروس.

ولفت منصور إلى أن "قصة الراجل مع الزمالك انتهت تماماً"، في إشارة واضحة منه إلى أن جروس لن يستمر على رأس الإدارة الفنية لفريق "القلعة البيضاء"، بعد النهائي الأفريقي.

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وزعم الرئيس المثير للجدل في الوسط الكروي المصري، أن المدرب السويسري كان لا يريد الفوز بالمباراة، مشدداً على أنه تحدث مع اللاعبين لاستعادة الثقة بأنفسهم، وطالبهم بعدم التركيز مع المدير الفني!

في سياق متصل، احتج الاتحاد المغربي لكرة القدم، على الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، الذي أدار نهائي كأس الاتحاد الأفريقي، موضحاً أن الأخير "اقترف عدداً من الأخطاء التحكيمية، منها عدم توجيه بطاقة صفراء ثانية لحارس الزمالك الذي ارتكب خطأً".

ووصف الاتحاد المغربي للعبة ذلك الخطأ بـ"التقني"، في رسالته الموجهة إلى الاتحاد القاري للعبة.

يشار إلى أن الزمالك حجز مقعده في كأس السوبر الأفريقي، حيث سيُلاقي الفائز في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي (1-1 ذهاباً)