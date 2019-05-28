انت الان تتابع لجنة المسابقات تجهز صدمة جديدة للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد بركات ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م

عامر حسين

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن مواعيد مباراتي الأهلي والمقاولون، والزمالك مع الإسماعيلي المؤجلتين، على أثر أزمة جدول الأسبوع الأخير من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم بعد أن رفض مجلس إدارة النادى الأهلى خوض أى مباراة فى الدورى إلا بعد إقامة مباريات الجولة الـ34 في نفس التوقيت من أجل تحقيق مبدأ التكافؤ بين جميع الأندية، وأصدر الأهلي عدة قرارات، بعد اجتماعه الطارئ يوم السبت الماضى، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "إن الأقرب إقامة المباراتين يوم 23 أو 25 يوليو المقبل بعد الانتهاء من بطولة أمم إفريقيا".

وفى سياق متصل، تمسك الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيري بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وبناء على ما سبق، استقرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على استمرار العمل

Advertisements