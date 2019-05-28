انت الان تتابع محمد صلاح: قادرون على التتويج بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م

محمد صلاح

تحدث الدولى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى عن مواجهة فريق توتنهام فى نهائى دورى أبطال أوروبا، والتى ستقام يوم السبت المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى إسبانيا فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وقال صلاح في تصريحات عبر قناة "سكاي سبورتس الإيطالية": "أنا على ثقة تامة فى لاعبى الفريق وقدرتهم على التتويج بلقب دورى الأبطال، ومتحمس لخوض اللقاء بعد خسارة اللقب فى الموسم الماضى أمام ريال مدريد الإسبانى ونريد التعويض باللقب الحالى".

وأضاف صلاح: "المواجهة ستكون قوية للغاية وليست سهلة، خاصة أننا قابلنا توتنهام فى الدورى الإنجليزى وهو من الفرق الصعبة العنيدة، وحاليا نتقابل معًا على لقب دورى الأبطال، ولكن لا يهمنا كل هذا لأن النهائى سيكون لنا". وتابع: "لم نتحدث حتى الآن مع يورجن كلوب حول تفاصيل اللقاء، ولكننا نعلم قيمته وقدرته

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