الامارات | إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة الرياضي نائب رئيس هيئة الشرف قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم برئاسة سعادة محمد سيف السويدي وعضوية كل من السادة: خالد محمد بالعمي ، حمد الحر السويدي، طارق أحمد المسعود، سعيد عبدالله بن شيبان، عايض مبخوت الهاجري، صالح عبدالله عبيد العريفي، وتمتد فترة المجلس الجديد لسنتين من تاريخ صدور القرار. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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