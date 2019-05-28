شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبدالحميد: عامل الأرض والجمهور مفتاح فوز منتخب مصر باللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال عبدالحميد نجم منتخب مصر لكرة القدم ونادي الزمالك الأسبق، سهولة المجموعة الأولى التي أوقعت قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، منتخب الفراعنة فيها بجانب، أوغندا، والكونغو، وزيمبابوي، مشيرًا إلى فرصة المنتخب الوطني القوية في حصد اللقب خاصة وأن البطولة القارية تقام على أرضه ووسط جماهيره.

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وقال عبدالحميد- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم /الثلاثاء/- «المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر مازال تحت الاختبار والتقييم نظرًا للمواجهات السهلة التي قاد منتخب الفراعنة خلالها منذ توليه مسؤولية القيادة الفنية، ولكنه يتعين عليه أن يخوض منافسات القارة السمراء بإتزان دفاعي وهجومي خاصة وأنه سيواجه منتخبات قوية ولديها حظوظ كبيرة في التأهل».

وأضاف عبدالحميد «الأرض والجمهور سيكونا من أهم مفاتيح الفوز للمنتخب خاصة وأن الجماهير عائدة ومتعطشة للبطولات» .

وعن تجربة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر في قيادة المنتخب الوطني سابقًا، قال عبدالحميد إنه يكن كل الاحترام والتقدير للمدرب الأرجنتيني، خاصة وأنه خاض كل مواجهات مصر السابقة بالاعتماد على طريقة واحدة وهي «الدفاع» وتمكن خلالها من الانتصار في معظم المباريات التي خاضها مع المنتخب الوطني.