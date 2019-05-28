شكرا لقرائتكم خبر عن جروس.. المدرب الهادئ الذى أشعل النيران فى منافسى الزمالك بإفريقيا وأعاد أمجاد ميت عقبة قارياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت شمس البطولات القارية لتسطع من جديد داخل جدران ميت عقبة، بحصد الزمالك لقب الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربى، بركلات الترجيح، فى المباراة النهائية للمسابقة، ليحقق الفارس الأبيض اللقب للمرة الأولى فى تاريخه، والثانى فى تاريخ أندية مصر بعد معانقة الأهلى له فى نسخة 2014.

واستطاع الداهية السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق نادى الزمالك، قيادة الفريق لاستعادة العرش الإفريقى الغائب منذ 17 عاماً، والسير بخطوات ثابتة مع الفريق حتى بلوغ النهائى وحصد اللقب ودخول قائمة الأجانب الستة الذين قادوا الفريق الأبيض لتتويجات قارية ووضع اسمه مع كل من فيرنر وباركر ورود كرول وكابرال وأوتوفيستر.

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وتخطى السويسرى مع الزمالك عدة عقبات صعبة حتى عانق الفريق كأس الكونفيدرالية، منها 3 أندية مغربية هى حسنية أغادير واتحاد طنجة ونهضة بركان، بالإضافة إلى النجم الساحلى التونسى، وذلك خلال الأدوار الإقصائية للبطولة.

ومن بين البطولات التى دخلها الزمالك هذا الموسم، تحت قيادة كريستيان جروس، حقق الفريق لقبى السوبر المصرى السعودى على حساب الهلال السعودى، والكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان، فى حين لاتزال حظوظ الفريق الأبيض قوية وقائمة بشدة فى التتويج بالدورى المصرى الممتاز والكأس المحلية أيضاً، بينما كان الإخفاق الوحيد لجروس فى رحلته مع أبناء ميت عقبة هو وداع الفريق لثمن نهائى كأس زايد للأندية أبطال العرب على يد الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح.

جروس قاد الزمالك فى 52 مباراة هذا الموسم، بواقع 29 مباراة فى الدورى، ومباراتين بكأس مصر و4 بكأس زايد وواحدة بالسوبر المصرى السعودى، و16 مواجهة بالكونفيدرالية.

من بين الـ52 مباراة استطاع جروس تحقيق الانتصار فى 31 مباراة، بينما حسم التعادل 14 مواجهة، وخسر السويسرى فى 7 مناسبات فقط مع الزمالك فى جميع البطولات، بواقع 3 هزائم بالدورى وواحدة بكأس زايد و3 مناسبات بالكونفيدرالية التى تُوج بها الفريق.