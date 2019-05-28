شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يغرى إيهاب جلال خوفًا من رحيله للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد سمير حلبية، رئيس النادى المصرى، جلسة مع إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لمناقشة تفاصيل المرحلة الجديدة للعقد، وذلك لكون «جلال» مرتبطا بعقد مع الفريق البورسعيدى مستمر لمدة موسم ونصف، ولكن يوجد شرط وهو أن يتفق الإدارة والجهاز فى نهاية العقد، والذى ينتهى يوم 31 مايو الجارى على تفاصيل عقد الموسم الجديد، وترغب الإدارة فى ترضية «جلال» ماديا والموافقة على شروطه بعد نجاحه فى انتشال الفريق من كبوته عقب رحيل حسام حسن والجهاز الفنى، وقرب تحقيق الهدف بالحصول على المركز الرابع بجدول الدورى، فضلا عن تخوف الإدارة من إغراءات نادى المقاصة، الذى يحاول إقناع جلال بقيادة الفريق فى الموسم الجديد، بعد رحيل طلعت يوسف، كما تتضمن الجلسة أيضا مناقشة الصفقات الجديدة، المقرر التعاقد معهم لتدعيم الفريق بعناصر قوية، حيث تنتظر الإدارة موقف عدد من لاعبى الأهلى والزمالك لبدء التفاوض معهم، فيما قررت الإدارة منح اللاعبين مكافأة خاصة بعد الفوز على الداخلية بثلاثية نظيفة فى الجولة الرابعة والثلاثين للدورى ليرتفع رصيد الفريق إلى 52 نقطة فى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 27 فى المركز السابع عشر.

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من جانبه، أكد إيهاب جلال، المدير الفنى، أن الفوز على الداخلية مهم لكونه جاء بعد صيام عن الفوز خلال 6 مباريات، ومنح الفريق ثلاث نقاط غالية حافظت له على المركز الرابع «المربع الذهبى».

وأضاف جلال: استكمال مباريات الدورى بعد بطولة أمم إفريقيا أمر غير جيد، ومن الممكن أن يضر الفريق البورسعيدى نظرًا لتأجيل مباراتين لفريق المقاولون العرب منافسه على المركز الرابع، ما يعود بالنفع على ذئاب الجبل.

وأشاد المدير الفنى للمصرى بالمجهود الكبير الذى يبذله اللاعبون خلال المباريات وتمسكهم بإنهاء الموسم الجديد فى المركز الذى يناسب إمكانيات الفريق، وقال: كان من ضمن اهتماماتى للموسم المقبل المشاركة فى الكونفيدرالية الإفريقية، والتى اقتربت بنسبة كبيرة بعد الفوز على الداخلية.