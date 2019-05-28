شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: ليفربول قادر على حصد دوري الأبطال وقيمة «كلوب» تزيد من فرص الريدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد صلاح، الدولي المصري ولاعب فريق ليفربول، عن ثقته التامة في لاعبي الريدز بحصد لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام يوم 1 يونيو المقبل بإسبانيا.

وقال «صلاح»، في تصريحات عبر قناة سكاي سبورتس الإيطالية، أن ليفربول قادر على حصد اللقب، خاصة وأن قيمة يورجن كلوب الكبيرة تزيد من فرص الريدز في تحقيق اللقب.

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وتطرق نجم ليفربول، للحديث عن مواجهة توتنهام قائلًا: المباراة ستكون معقدة جدًا، بسبب مواجهة الفريق الإنجليزي من قبل في الدوري الإنجليزي، ولكن البطولة ستكون لليفربول والفريق يريد الفوز بها.

وتابع: المباراة ستكون حساسة جدًا بالنسبة للاعبين، الجميع متحمس لخوض تلك المباراة المصيرية والمرتقبة.

وكان ليفربول قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب سقوطه أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي البطولة بثلاثية نظيفة، وانتصاره برباعية على النادي الكتالوني في مواجهة الإياب.

وفي المقابل نجح فريق توتنهام في التأهل إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب سقوطه أمام أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب نصف نهائي تلك البطولة بهدف نظيف، وانتصاره بنتيجة 3-2 على النادي الهولندي الكبير في إياب نصف نهائي البطولة.