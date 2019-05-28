شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرحب باستكمال الدورى بدون الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب مسؤولو النادى الأهلى باقتراح استكمال بطولة الدورى الممتاز بدون الدوليين، والذى تمت مناقشته خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، الذى عُقد أمس الأول، فى حالة توافق الأندية على قرار خوض مباريات الدورى فى حالة الرغبة فى انتهاء المسابقة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة. وشدد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، على تمسكه ببيانه الأخير، الذى يرفض خلاله استكمال مسابقة الدورى بعد نهاية البطولة الإفريقية، خصوصاً بعد تأكيد اتحاد الكرة أنه فى حالة عدم توافق الأندية سيتم إنهاء المسابقة بعد بطولة أمم أفريقيا، فى ظل وجود اتفاق مسبق بين الاتحاد والأندية على استمرار المسابقة إلى ما بعد البطولة. وينتظر مجلس الإدارة القرار النهائى لمسؤولى اتحاد الكرة بشأن تلك الأزمة لاتخاذ القرار، سواء باستكمال بقية المباريات فى حالة تنفيذ مطالبه، أو الإعلان عن عدم استكمال المسابقة فى حالة مخالفة القرارات للشروط التى حددها الأهلى فى بيانه الأخير. من ناحية أخرى، حرص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم على عقد جلسة تنسيقية مساء أمس، قبل انطلاق مران الفريق الذى أقيم فى التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش، وذلك لمواصلة التحضير للفترة المقبلة والتنسيق فى بعض الأمور الفنية قبل تطبيقها بشكل عملى فى مران الفريق.

وركز الجهاز الفنى بقيادة «لاسارتى» خلال الفترة الأخيرة على تصويب الأخطاء وتخصيص تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، حيث شارك صلاح محسن فى فقرة منفردة للتدريب على الكرات العرضية فى مران أمس، كما قام وليد سليمان بتنفيذ الضربات الثابتة. ويؤدى الفريق الكروى الأول تدريباته اليوم بدون راحة على ملعب التتش، ويسعى الجهاز الفنى إلى مواصلة العمل والتركيز على الجانب الخططى، وسيخضع الثنائى أحمد حمودى وجونيور أجايى لفحص طبى لتحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعية، حيث اشتكى حمودى وأجايى من كدمات فى نهاية مران الفريق، وعلى ضوء حالة الثنائى اليوم يتحدد موعد مشاركتهما فى المران الجماعى، وشارك الثنائى فى مران أمس الأول، الذى اشتمل على جانب بدنى وتدريبات مكثفة بالكرة، ثم أجرى الجهاز الفنى تقسيمة قوية شهدت حماسا بين جميع اللاعبين، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل الفنية والتركيز على العرضيات وإنهاء الهجمات على المرمى. من ناحية أخرى، أعلن الجهاز الطبى بالفريق بقيادة الدكتور خالد محمود أن سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبى الفريق سوف يتوجهان إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبى جديد ومعرفة مدى التحسن فى حالتهما بعدما قاما بأداء برنامج محدد من الطبيب الألمانى الذى أشرف على علاجهما، ويؤدى «نيدفيد» تدريبات بشكل منتظم فى الجيم، بعد الجراحة التى أجراها فى الغضروف، كما أنهى سعد سمير المرحلة الأولى فى البرنامج الذى يقوم بتنفيذه خلال هذه المرحلة وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا فى حالة الثنائى.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه الجهاز الفنى جاهزية وليد أزارو مهاجم الفريق بعد مشاركته فى مران الفريق الذى أقيم أمس وتعافيه من الألم الذى شعر به فى الكتف عقب مباراة الإسماعيلى فى الدورى، وشارك أزارو فى مران الفريق الجماعى.