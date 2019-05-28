كاف يقرر إيقاف جهاد جريشة 6 أشهر على خلفية مباراة الوداد والترجي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، «كاف»، إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة 6 أشهر بسبب مباراة الوداد والترجي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1-1. وقال الكاف في بيان رسمي اليوم: «بعد إدارته لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي قررت لجنة الحكام إيقاف جهاد جريشة لمدة 6 أشهر بسبب الأداء الفقير (السيئ)». وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قام بإرسال شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، والذي أدار ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي.

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