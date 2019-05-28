مدريد ترفع حالة الطوارئ وتستعين بطائرات لتأمين نهائي الأبطال

تستعد العاصمة الإسبانية مدريد، بكل قوتها لاستضافة الحدث المرتقب، نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل، بين العملاقين الإنجليزيين ليفربول وتوتنهام على ملعب "واندا ميترو بوليتانو".

وقالت الشرطة الإسبانية اليوم الثلاثاء، إن مدريد ستنشر عددًا قياسيًا من رجال الشرطة والأمن استعدادا للنهائي، وسيتم حظر مرور الشاحنات مع الاستعانة بطائرات مسيرة لمواجهة أي تهديد إرهابي.

وتتوقع سلطات مدريد توافد نحو 68 ألف مشجع لحضور المواجهة بين توتنهام هوتسبير وليفربول على ملعب واندا متروبوليتانو.

وسيتولى نحو 4700 رجل شرطة مدعومين بطائرات مسيرة مهام الأمن فيما تعتبره السلطات حدثًا يحمل "مخاطر كبيرة".

وسيتم تعزيز هذا العدد بعناصر من الحماية المدنية وفرق الإطفاء وغيرها من الأفراد في أكبر عملية تأمين لأي حدث رياضي تشهده العاصمة الإسبانية.

وسيتم حظر مرور الشاحنات الثقيلة بالقرب من الملعب ومناطق الجمهور لمدة 24 ساعة اعتبارًا من صباح يوم السبت المقبل.

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ووضعت السلطات الإسبانية درجة التأهب لمواجهة أي عمل إرهابي عند المستوى الرابع من خمسة وهو ما يؤشر لدرجة كبيرة من التأهب.

وقالت ماريا باز جارسيا فيرا ممثلة حكومة منطقة مدريد في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "بذلت قوات الأمن جهدًا جبارًا وشاملًا وممتازصا لنتمكن جميعًا من الاستمتاع (بالمباراة)".

وأشارت إلى ضرورة فصل مشجعي كل فريق على مدار الوقت، وسيصل مشجعو كل فريق إلى صالات وصول مختلفة في المطار وسيستقلون خطوط مترو مختلفة للوصول إلى ملعب المباراة.