رسميًا.. نهضة بركان يشكو حكم نهائي الكونفيدرالية

أعلن نادي نهضة بركان في بيان اليوم الثلاثاء، تقديمه شكوى رسمية ضد الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، الذي أدار مباراة نهائي الكونفيدرالية التي خسرها لمصلحة الزمالك المصري.

واستعرض النادي البركاني في خطابه الهفوات الواضحة والقاتلة -كما سماها- للحكم تيسيما من خلال قرارات غريبة، تجاهل خلالها طرد الحارس محمود جنش في مناسبتين.

واحدة أثناء المواجهة قبل نهاية الجولة الأولى بدقائق بعد تعمده ضرب بكر الهلالي والثانية خلال ركلات الترجيح بعدما تسبب خروجه من مرماه في إعادة الركلة الثانية لبركان.

وأضاف النادي المغربي أن تيسيما كان متحيزًا ولم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للفريق وتعامل مع تقنية الفيديو على هواه ومزاجه.

Advertisements

ولم يفوت النادي البركاني الفرصة دون أن يشيد بقدرات لاعبيه والأداء البطولي الذي قدموه أمام واحد من كبار الأندية الأفريقية رغم افتقادهم للخبرة والتجربة.

وكان الوداد واتحاد الكرة المغربي قد تقدما في وقت سابق بخطاب احتجاج ضد الحكم المصري جهاد جريشة الذي أدار نهائي دوري الأبطال قبل أن يصدر الاتحاد الأفريقي قرار الإيقاف 6 أشهر في حقه.