شكرا لقرائتكم المقاولون يحاولون استعادة باسم على من الأهلى لقلعة الذئاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مسئولو المقاولون العرب يسعون لإعادة باسم على ظهير أيمن الأهلى الحالى لقلعة الذئاب من جديد، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للأحمر تماما خلال الفترة الماضية. ويحاول مسئولو المقاولون لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر فى الموسم حتى تكون داعما للفريق للمنافسة على البطولات من جديد بعدما غابوا عنها فى الأعوام الماضية . Advertisements ويتكتم باسم على على عرض المقاولون لمعرفة الموقف النهائى له داخل النادى الأهلى فى ظل عدم اتضاح الصورة حتى الآن خاصة مع الاحاديث التى خرجت تؤكد قرب رحيل الاورجويانى لاسارتى المدير الفنى للأهلى .

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