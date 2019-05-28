شكرا لقرائتكم خطاب رسمى .. الوداد المغربى يطالب الجبلاية بالتحقيق مع جهاد جريشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة خطابًا اليوم من نادي الوداد المغربي يطلب فيه الأخير خضوع الحكم الدولي المصري جهاد جريشة حكم مباراة الوداد والترجى التونسى فى ذهاب نهائى أبطال أفريقيا للتحقيقات من قبل الجبلاية للتأكد من الاتهامات التى وجهها النادي ضده للاتحاد الافريقي.

وأكد نادى الوداد المغربي أن جهاد جريشة ارتكب أخطاء فادحة فى حق النادي أبرزها عدم احتسابه ركلة جزاء بالإضافة إلى حرمانهم من هدف حقيقى فى المباراة التى أقيمت بالملاعب المغربية.

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وطالب النادي من اتحاد الكرة المصري الوقوف بجانب الحق والتأكد بعد التأكد من صحة الإدعاءات التى شهدتها المباراة.

ياتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" عن عقوبات طالت الحكم المصرى جهاد جريشة بسبب المباراة نفسها وهى ايقافه عن التحكيم لمدة 6 أشهر كاملة فى سابقة هى الأولى من نوعها التى يتم الاعلان فيها عن قرارات عقابية ضد الحكام.