شكرا لقرائتكم صدمة قوية .. جهاد جريشة يغيب عن أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب الحكم الدولى جهاد جريشة عن بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بإيقافه لمدة 6 شهور. وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف جهاد جريشة 6 شهور، بحجة الأداء الضعيف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، حيث أدار جريشة مباراة الذهاب بين الوداد وضيفه الترجي التونسي حامل اللقب، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وشهد اللقاء العديد من القرارت التحكيمية المثيرة .

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