شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتلقى عرض لمبارة ودية بين المنتخب الاولمبي ونظيره السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي مجلس إدارة اتحاد الكرة عرض من نظيره السوداني بقامة مباراة ودية بين المنتخب الأوليمبى المصري بقيادة شوقي غريب ونظيره السوداني خلال شهر يونيو المقبل. Advertisements يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة شوقي غريب عرض السودان وتحديد الموعد المحدد للمباراة. ويخوض منتخب مصر الأوليمبي وديتين أمام أوزباكستان 9 و 11 يونيو ثم فلسطين يوم 16 يونيو إستعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تقام فى القاهرة خلال نوفمبر المقبل.

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