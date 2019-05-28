شكرا لقرائتكم ضمك يوقع مع الحارس الجزائري رحماني شمس الدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة ضمك الصاعد حديثاً إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ثاني الصفقات الأجنبية بعدما تعاقدت مع الحارس الجزائري رحماني شمس الدين لحماية مرمى الفريق في الموسم المقبل.

وكانت إدارة ضمك قد تعاقدت مع اللاعب الدولي المغربي زكريا حدراف في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.

وحقق رحماني شمس الدين بطولة الدوري الجزائري مع شباب قسنطينة بالإضافة إلى كأس الجزائر مع مولودية بجاية.

وسبق للحارس شمس الدين (28 عاماً) اللعب مع أندية حمراء عنابة واتحاد عنابة بالإضافة إلى مولودية بجاية وشباب قسنطينة، كما سبق له المشاركة مع منتخب الجزائر في في كأس إفريقيا 2017.