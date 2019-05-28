شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كرم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الثلاثاء، النجوم الرياضيين الذين حققوا إنجازات في عددٍ من البطولات الدولية والإقليمية.

وقال الحساب الرسمي للأولمبية السعودية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يكرم عددا من لاعبي المنتخبات السعودية، الذين حققوا عدداً من الإنجازات الدولية خلال موسم 2018-2019م بمكافأت استثنائية تقديراً لجهودهم.