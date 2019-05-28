رسميا.. كاف يقرر إيقاف جهاد جريشة 6 أشهر

كتب إسلام مسعود قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم المصرى جهاد جريشة 6 شهور، بحجة الأداء الضعيف فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي. وأدار جريشة مباراة الذهاب بين الوداد وضيفه الترجى التونسى حامل اللقب، والتى انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب "مولاى الأمير عبد الله". وأصدر الاتحاد الأفريقى "كاف" بياناً أعلن فيه قرار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى بإيقاف الحكم المصرى لمدة 6 أشهر بحجة الأداء الضعيف. وشهدت مواجهة الذهاب بين الوداد المغربى والترجى التونسى العديد من الحالات التحكيمية المهمة، مما دفع جريشة إلى...

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