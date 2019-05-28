شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر مستندات شكوى نهضة بركان على حكم نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر سوبر كورة المستندات الرسمية للشكوى التى تقدم بها نادي نهضة بركان احتجاجًا على قرارات حكم مباراة الزمالك فى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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