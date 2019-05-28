شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكتب جروس رسالة وداع الزمالك بعد مواجهة الإنتاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت أيام السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، داخل القلعة البيضاء معدودة، خاصة فى ظل انتهاء تعاقده رسميًا يوم 31 من الشهر الحالى، وبالتحديد بعد مواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وكشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك أنه من المقرر أن تُعقد جلسة مع جروس خلال الساعات القليلة المقبلة، سيتم خلالها وضع خطة المرحلة القادمة فى ظل انتهاء عقد الخواجة، مشيرًا إلى أن المقترح الأقرب أن يرحل جروس عن الفريق عقب مواجهة الإنتاج ويتم اسناد المهمة لمدير فنى مصرى لحين البحث عن أخر أجنبى يتولى المهمة بداية من الموسم الكروى الجديد.

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وأضاف المصدر أن السويسرى كريستيان جروس على مقربة من تولى تدريب أحد الفرق السعودية، وهو الأمر الأخر الذى سيعجل برحيله عن القلعة البيضاء، وعدم التمكن من تمديد تعاقده لبعد بطولة أمم أفريقيا، وذلك فى حالة إذا عرض عليه الأمر من قبل الإدارة.

مرتضى منصور، رئيس الزمالك، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أن جروس، لن يكمل مشواره مع الأبيض، رغم تتويجه بلقب الكونفدرالية، مبديًا غضبه الشديد من الطريقة التى يقود بها الفريق، قائلاً: "كفاية حرقة دم وأعصاب، وأكيد مش هيكمل فى الزمالك بعد الكونفدرالية، لأنه ظالم وتحملته كثيرًا، وقمت بالنزول للاعبين فى غرف الملابس بين شوطى المباراة وقلت لهم إن جروس مش عايز يكسب وماحدش يسمع كلامه، ولازم تسعدوا الجماهير".