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شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات ناعيا والد ناصر ماهر: ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى حسين الشحات، لاعب الأهلى، ببالغ الحزن والأسى والد ناصر ماهر زميله بالفريق، حيث كتب الشحات على صفحته الرسمية على "تويتر": "والد ناصر ماهر فى ذمة الله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله".
ويعد ناصر ماهر إحدى إفرازات قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، وتمت إعارته لناديى بتروجت وسموحة لإكسابه مزيدا من الثقة فى أداء المباريات وهو ما نجح فيه ليعود فى بداية الموسم الحالى إلى القلعة الحمراء ويتألق فى بداية الدورى، إلا أنه أصبح جليس دكة البدلاء فى المباريات الأخيرة.
حسين الشحات
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