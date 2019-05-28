شكرا لقرائتكم خبر عن مهن رؤساء الأندية.. لاعب ومستشار ورجل أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رئاسة الأندية المصرية منصب يتصارع عليه المرشحون للانتخابات، رغم أنه منصب تطوعى، لا يحصل فيه الفائز على أى مقابل مادى.

ولأن هذا المنصب تطوعى، فمن يتولى رئاسة أى نادى يكون له عمل آخر خاص به، سواء فى مجال الكرة أو بعيدا عنه، وهذا ما نرصده فى التقرير التالى، لأبرز رؤساء الاندية المصرية ..

1- الأهلى يرأسه محمود الخطيب نجم الفريق السابق

2- الزمالك يرأسه "المستشار" مرتضى منصور

3- الإسماعيلى يرأسه "المهندس" إبراهيم عثمان

4- سموحة يرأسه "المهندس" فرج عامر "عضو برلمانى" ورجل أعمال

5- المقاصة يرأسه "اللواء" محمد عبد السلام فهو رئيس مجلس إدارة الشركة

6- المصرى يرأسه "رجل الأعمال" سمير حلبية

7- الاتحاد السكندرى يرأسه محمد مصيلحى "رجل أعمال"

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9- الجونة يرأسه سميح ساويرس رجل أعمال

10- وادى دجلة يرأسه المهندس ماجد سامى

11- المقاولون العرب يرأسه "المهندس" محسن صلاح

12- بتروجت وإنبى تابعان لهيئة البترول، ويتولى رئاستهما عربى أمين وعلاء خشب على الترتيب

13- الإنتاج الحربى اللواء أشرف عامر

14- حرس الحدود اللواء أركان حرب باسم رياض

15- النجوم يرأسه محمد الطويلة رجل أعمال

16- الداخلية المشرف العام على النادى اللواء عثمان الدسوقى

17- بيراميدز يرأسه حسام البدرى لاعب الأهلى السابق