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تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري بعد أزمة المؤجلات

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٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

الأهلي

الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء 4 مباريات ضمن الجولة الـ34، والتي أسفرت عن فوز المصري على الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل الجونة مع الإسماعيلي بدون أهداف، والنجوم مع إنبي (1-1)، ومصر المقاصة مع طلائع الجيش (1-1)، ورفع الجونة رصيده إلى النقطة 37 في المركز الثالث عشر، ليضمن البقاء في المسابقة لتفوقه في المواجهات المباشرة مع بتروجت أكثر الفرق المهددة بالهبوط لدوري القسم الثاني.

ونجح المصري في حصد نقاط مباراة الداخلية، والوصول للنقطة 52 في المركز الرابع، منتظرا مواجهتي المقاولون مع كل من الأهلي وبتروجت لتحديد الترتيب النهائي خاصة أن الذئاب أقرب المنافسين للفريق البورسعيدي. ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 69 نقطة من 33 مباراة، والزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة

ونجح المصري في حصد نقاط مباراة الداخلية، والوصول للنقطة 52 في المركز الرابع، منتظرا مواجهتي المقاولون مع كل من الأهلي وبتروجت لتحديد الترتيب النهائي خاصة أن الذئاب أقرب المنافسين للفريق البورسعيدي.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 69 نقطة من 33 مباراة، والزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة من 29 مباراة، وفيما يلي نستعرض لكم جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي 74

بيراميدز 69

الزمالك 66

المصري البورسعيدي 52

المقاولون العرب 47

مصر المقاصة 46

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الإسماعيلي 43

طلائع الجيش 41

إنبي 40

سموحة 38

وادي دجلة 37

الانتاج الحربي 37

الجونة 37

حرس الحدود 36

الاتحاد السكندري 36

بتروجيت 34

الداخلية 27 وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية

النجوم 26 وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية

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