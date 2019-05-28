الامارات | طيران الإمارات تبث نهائي "أبطال أوروبا" مباشرة على رحلاتها

شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تبث نهائي "أبطال أوروبا" مباشرة على رحلاتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبث طيران الإمارات مباشرة عبر قناة سبورت 24 على متن طائراتها، مباراة نهائي الدوري الأوروبي التي تقام في 29 مايو ومباراة نهائي دوري الأبطال التي تقام في 1 يونيو.

وحرصت الناقلة الإماراتية، حسب بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، على توفير هذه الخدمة على متن رحلاتها الـ23 من وإلى المملكة المتحدة التي يصادف توقيتها إقامة المباراتين، بما فيها الرحلات من وإلى مطارات لندن هيثرو ولندن غاتويك ولندن ستانستد ومانشستر ونيوكاسل وبرمنغهام.

وتتوفر خدمة البث التلفزيوني الحي الآن على 175 طائرة تشمل جميع طائرات البوينغ 777 وعدد من طائرات الإيرباص A380 ضمن أسطول طيران الإمارات.

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ومن المتوقع أن يشاهد المباراتين النهائيتين 70 ألف مسافر على رحلات الناقلة، ما يجعل من طائراتها "استاداً طائراً" يوازي استيعابه الإستاد الأولمبي في باكو، حيث ستقام مباراة نهائي الدوري الأوروبي وإستاد واندا ميتروبوليتانو في مدريد حيث ستقام مباراة نهائي دوري الأبطال.

وسوف يتابع ركاب الدرجة السياحية المباريات على شاشات قياس 13.3 بوصة، تعد الأكبر في الأجواء لهذه الدرجة. وكذلك تعد شاشات ركاب درجة رجال الأعمال قياس 23 بوصة والدرجة الأولى قياس 32 بوصة، الأكبر لكل من الدرجتين على مستوى صناعة الطيران العالمية.