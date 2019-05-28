الامارات | الاتحاد الأفريقي يقرر إيقاف الحكم المصري جريشة

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يقرر إيقاف الحكم المصري جريشة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة 6 أشهر، على خلفية أدائه في ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال بين الوداد البيضاوي، والترجي التونسي، والذي أثار احتجاجاً رسمياً من الجانب المغربي حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط بالتعادل 1-1، لكنها شهدت احتجاجات على أرض الملعب من لاعبي الفريق المضيف، لاسيما على خلفية إلغاء هدف لهم في أواخر الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد، وعدم احتساب ركلة جزاء لهم في الشوط الثاني، وذلك بعد الاحتكام إلى تقنية الفيديو.