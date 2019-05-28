تأكد غياب 9 لاعبين عن الموسم الجديد بالكالتشيو

أصدرت القاضي الرياضي، العقوبات الموقعة على لاعبي وأندية الدوري الإيطالي، عقب نهاية الجولة 38 والأخيرة من عمر مسابقة الكالتشيو.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن الاتحاد الإيطالي، قرر إيقاف 9 لاعبين من أندية مختلفة عن المشاركة في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي في الموسم المقبل (2019/2020).

وسيغيب كيتا بالدي وإيفان بيريسيتش، ثنائي إنتر ميلان، بجانب تيموي باكايوكو (ميلان)، دومينيكو بيراردي وفرانشيسكو ماينانيللي (ساسولو)، ماركو باجاك وفيليبو بيروشيني (إمبولي)، جوسيب إيليشيش (أتالانتا) وفابيو ديباولي (كييفو فيرونا).

وأشارت إلى أنه تم تغريم نادي أتالانتا مبلغ 13 ألف يورو، ساسولو 10 اَلاف يورو، وروما 2000 يورو.