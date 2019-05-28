لضعف الأداء .. الاتحاد الأفريقي يقرر إيقاف "جريشة" لمدة 6 أشهر

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعليق الحكم جهاد جريشة لمدة 6 أشهر لـ"ضعف الأداء" -بحسب وصفه- الذي ظهر عليه خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جمعت بين الوداد المغربي والترجي التونسي.

وبحسب بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فإنه "بناء على أحداث مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت في الخامس والعشرين من مايو 2019 بين نادي الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي، قررت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعليق السيد جهاد جريشة لفترة 6 أشهر بسبب ضعف الأداء".

مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين انتهت أحداثها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي برادس.

جدير بالذكر أن قرار الكاف سيمنع جريشة من المشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.