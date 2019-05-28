سوكراتيس: تشيلسي ليس هازارد فقط

أكد اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس لاعب فريق آرسنال الإنجليزي أن تشيلسي فريق جيد، لافتًا إلى أن يمتلك أكثر من لاعب رائع وليس ايدين هازارد فقط.

ويلتقي آرسنال مع تشيلسي مساء غد الاربعاء في نهائي الدوري الأوروبي المقرر إقامته في باكو بأذربيجان.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال سوكراتيس: "غدًا سنلعب ضد فريق جيد، الأمر لا يتعلق بلاعب واحد فقط".

وأضاف: "لقد تدربنا جيدًا في الأيام القليلة الماضية، تشيلسي لديه لاعبون جيدون ليس هازارد فقط، نحترم الجميع، لكننا جئنا هنا للعب كرة القدم".

Advertisements

وتابع: "إذا كنا نريد أن نكون في دوري أبطال أوروبا العام المقبل، يتعين علينا الفوز بتلك المباراة".

وعن غياب الآرميني هنريك مختاريان عن المباراة لأسباب سياسية قال اليوناين: "نحن أصدقاء جيدون جدا أنا أقول ما أشعر به نحوه".

جدير بالذكر أن آرسنال أمامه فرصة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة في حال تتويجه بيوروباليج هذه الموسم، حيث فقد الجانرز فرصة التأهل بعدما احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.