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ساري يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد

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قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، إن ماوريسيو ساري، مدرب الحالي، حدد احتياجاته لإدارة يوفنتوس، حال توليه مهمة تدريب البيانكونيري في الموسم المقبل.   

 

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ساري، طلب ضم الإسباني إيسكو، لاعب وسط ، خلال الميركاتو الصيفي.

 

وأضافت أن يوفنتوس سيكون عليه دفع نحو 60 مليون جنيه إسترليني، إذا أراد ضم إيسكو لصفوفه.

 

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وبرز ساري كخيار أول لتدريب يوفنتوس، بعد الإعلان عن رحيل المدير الفني الحالي ماسيميليانو أليجري.

 

ويعاني إيسكو "27 عامًا"، من الغياب عن المشاركة بصفة أساسية مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث لعب 11 مباراة فقط في بشكل أساسي.

 

ويمتد تعاقد إيسكو مع الريال حتى 2022، إلا أن مشاركته بصفة أساسية غير مضمونة حتى بعد عودة زين الدين زيدان لمقعد المدير الفني.

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