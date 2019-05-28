الريال ينضم للصراع على واعد أتلتيكو مدريد

وضع ريال مدريد، نجم جاره اللدود أتلتيكو مدريد، ضمن خططه لتدعيم خط الوسط، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وبحسب برنامج "الشرينجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع رودريجو هيرنانديز الشهير باسم "رودري"، وطلب من اللاعب تأخير أي قرار حول مستقبله.

وأضاف البرنامج: "مشكلة ريال مدريد أن رودري في عجلة من أمره، ويريد أن يحسم مستقبله في أسرع وقت".

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ويُقدر مسؤولو ريال مدريد قدرات وإمكانيات اللاعب صاحب الـ21 عامًا، والذي لا يعيش أفضل أوقاته في النادي، حيث علاقته مع المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني ليست في أفضل حال.

ويرى ريال مدريد، أن رودري هو البديل الأنسب للثنائي كانتي لاعب تشيلسي وندومبيلي لاعب ليون اللذان يتابعهما النادي الملكي، حيث ستكون قيمة التعاقد معه أقل من الثنائي.

ويوجد شرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو في عقد رودري مع أتلتيكو مدريد، والذي انضم لصفوف الروخيبلانكوس قبل عام من فياريال مقابل 25 مليون يورو.